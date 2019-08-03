Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии

Турция проведет новую антитеррористическую операцию в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления в Бурсе. Об этом сообщает Anadolu.

По словам турецкого лидера, армия Турции ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблус и Эль-Баб. «Наша новая цель – восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии», - подчеркнул он.

Эрдоган также отметил, что Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории: «Терпению Турции есть предел».