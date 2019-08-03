Третья за сутки стрельба в США: есть раненые видео
В США в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс) пострадали по меньшей мере семь человек, сообщает телекомпания CBS.
По словам очевидцев, выстрелы были произведены из проезжавшей мимо машины.
В общей сложности пострадали семь человек, состояние одного из них оценивается как критическое. К настоящему моменту преступник находится в розыске. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
Это третий случай стрельбы в США за сутки. Ранее в результате нападения на торговый центр Walmart в Техасе погибли 20 человек, 26 ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии в больницах. После этого произошла стрельба в Огайо, во время которой погибли девять человек, еще 26 пострадали.