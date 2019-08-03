Виновный в геноциде мусульман и вьетнамцев умер в тюрьме

Высокопоставленный функционер режима «красных кхмеров» в Камбодже Нуон Чеа, известный как «Брат номер два», скончался в тюрьме на 94-м году жизни.

Режим «красных кхмеров» был у власти в Камбодже в 1975-1979 годах. Их правление вошло в историю из-за массовых убийств мусульман народности чам и этнических вьетнамцев, проживавших на территории, созданной «красными кхмерами», пишет «Коммерсант».

В результате правления режима от принудительного труда, голода, пыток и массовых казней погибли около двух миллионов камбоджийцев.

В 2018-м режим «красных кхмеров» впервые был официально признан виновным в геноциде. Нуон Чеа, занимавшего пост заместителя лидера «красных кхмеров» Пол Пота, как и других высокопоставленных функционеров и идеологов режима, приговорили к пожизненному заключению.