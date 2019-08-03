Премьер Пакистана попросил Трампа о помощи

Премьер-министр Пакистана Имран Хан обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом помочь в урегулировании конфликта с Индией вокруг Кашмира, передает Дойче велле.

"Президент Трамп предложил роль посредника по Кашмиру. Настало время стать им, так как ситуация там и вдоль демаркационной линии ухудшается из-за новых агрессивных действий со стороны Индии", - написал Хан в Twitter.

По его словам, ситуация может перерасти "в региональный кризис".

Пакистан обвинил Индию в применении кассетных бомб 3 августа, в результате чего погибли два мирных жителя, еще 11 получили ранения. Индия эти обвинения отвергла.

Пакистан давно пытается привлечь США в качестве посредника для урегулирования кашмирского конфликта. Индия настаивает на том, что спор должен решаться в двустороннем порядке.