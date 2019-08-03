В Сибири шаманы вызывают дождь для тушения пожаров видео
Шаманы из Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края провели на байкальском острове Ольхон обряд с жертвоприношением, который, по их верованиям, должен поспособствовать выпадению дождя на горящую тайгу.
Шаманы били в бубны, читали молитвы духам, разложили ритуальную еду, а по завершении обряда преподнесли в дар богам тушу барана, пишет Коммерсант.
По данным авиалесоохраны, на территории Сибири горит около 3 млн гектаров леса. Больше всего пожаров зафиксировано в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии и Якутии. В этих регионах объявлен режим ЧС.