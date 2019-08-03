Европа отказала США в создании коалиции против Ирана

Издание отмечает, что после захвата иранскими ВМС плывшего под британским флагом шведского танкера Stena-Impero Вашингтон призвал страны Европы, Японию и Южную Корею создать миссию для противостояния «иранской агрессии». После этого Британия направила туда два эсминца.

Париж и Берлин не согласны с предложением Вашингтона о создании коалиции против «иранской агрессии» в Персидском заливе и не собираются посылать туда свои корабли, пишет Le Monde.

В то же время министр обороны Франции Флоранс Парли объявила, что присутствие иностранных войск только добавит трудностей во взаимоотношения с Ираном, когда решается судьба ядерного соглашения.

Без энтузиазма восприняли эту идею также Бельгия и Нидерланды, а Германия вновь попала под огонь американской критики. Американский посол в Берлине Ричард Гренелл заявил, что «Америка пожертвовала собой, чтобы помочь Германии стать частью Запада», и добавил, что в ФРГ 34 тысячи американских солдат, на содержание которых Вашингтон тратит миллиарды долларов.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции. В Иране заявили, что задержали танкер «в связи с нарушением международных правил». После этого британская сторона пригрозила Ирану военной силой.