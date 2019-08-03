Азербайджанские военнослужащие на конкурсе «Снайперский рубеж» фото
В ходе конкурса «Снайперский рубеж», который проходит на полигоне Брест в Беларуси, выполняются различные эпизоды.
Согласно сообщению Министерства обороны Азербайджана, на конкурсе, который продлится до 17 августа, азербайджанские снайперы продемонстрируют свое мастерство.
«Армейские международные игры-2019» проходят с 3 по 17 августа на территории десяти стран: Азербайджана, Армении, Беларуси, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Монголии, России и Узбекистана.