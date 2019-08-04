Причиной массовых расстрелов в США назвали политику Трампа

За случаи массовой стрельбы в США ответственна в том числе администрация президента Дональда Трампа — поддерживаемые ею законы о свободном обороте оружия и расистские предрассудки американского лидера, заявили политики из Демократической партии США, сообщает Reuters.

По словам сенатора Кори Букера, Трамп разжигает страх, ненависть и фанатизм. Бето О'Рурк, бывший конгрессмен родом из Эль-Пасо, где 3 августа произошла массовая стрельба, счел, что к атакам привел национализм и антииммигрантская риторика главы государства: «Президент Трамп — откровенный расист, поощряющий распространение расизма в этой стране».

Кандидат мексиканского происхождения Хулиан Кастро подчеркнул, что массовая расправа — результат того, что президент говорил об иммигрантах как об участниках «вторжения».

К обвинениям присоединился и экс-кандидат в президенты Берни Сандерс, по мнению которого, американцы «должны всей нацией сплотиться и бороться с чрезвычайно опасной культурой фанатизма, которую поддерживают Трамп и его сторонники».

Отметим, что за выходные в США произошло три массовых расстрела. В субботу 21-летний белый мужчина открыл стрельбу в магазине Walmart в торговом центре Эль-Пасо – техасского города на границе с Мексикой. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще 26 были ранены. Стрелок объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». После стрельбы в Техасе выстрелы раздались в Дейтоне в штате Огайо – там погибли девять человек, еще 16 пострадали, и в Чикаго, где пострадали не менее семи человек.