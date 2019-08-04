МИД РФ обвинил США и Германию во вмешательстве в дела России

Москва направит официальные обращения к США и Германии из-за публикаций их дипломатических сотрудников и СМИ, касающихся несогласованной акции в Москве 3 августа. Об этом заявила представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве, и не только до посольства. Думаю, руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — приводит ее слова ТАСС.

По словам Захаровой, в несанкционированные акции было вовлечено посольство США в Москве. Она отметила, что дипмиссия опубликовала маршрут прохождения акции, причем он был расписан «попунктно, просто поминутно», а просьба избежать следования по нему находилась только в самом конце, передает РБК.

«90% этой информации как раз таки призывало людей подключиться к этому мероприятию», — указала Захарова, добавив, что пресс-секретарь посольства публично прокомментировала итоги несанкционированного митинга. Кроме того, Захарова упомянула и немецкого вещателя Deutsche Welle.

3 августа в Москве прошла акция «Вернем себе право на выборы» в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации из-за некачественно собранных подписей. По оценкам правозащитников, число задержанных на акции превысило 1 тыс. человек, в полиции заявляют о 600 задержанных.