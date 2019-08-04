Смертельные ДТП в Кюрдамире и Бейлагане
В Кюрдамире и Бейлагане произошли дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом.
Как сообщает Report, в Кюрдамире в результате столкновения автомобиля ВАЗ-2107 с микроавтобусом Ford скончался водитель ВАЗ Лазым Расулов. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
Столкновение двух автомобилей привело к гибели людей и в Бейлагане. Так, грузовая машина марки "Газель" (50-DH-315) врезалась в автомобиль ВАЗ-2109 (10-GL-502). В результате аварии скончался водитель легковой машины.
Ведется расследование.