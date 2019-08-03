Прокуратура потребовала казнить техасского стрелка

Прокуратура США будет добиваться для 21-летнего Патрика Крузиуса, расстрелявшего посетителей торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас), смертной казни, сообщает CNN.

Отмечается, что преступление рассматривается как «внутренний терроризм». Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве с отягчающими обстоятельствами, которое может наказываться смертной казнью.

«Мы собираемся сделать то, что делаем с террористами в этой стране, что должно обеспечить быстрое и определенное правосудие», — заявил американский прокурор Джон Бэш на пресс-конференции.

По его словам, стрельба была предназначена для запугивания гражданского населения.