И не сумел Ван соединить Атлантику с Тихим океаном наша реплика
Прошло ровно семь лет с того дня, как президент Никарагуа и китайский миллиардер Ван Цзин объявили о начале работ по строительству Никарагуанского канала, который должен был стать альтернативой каналу Панамскому.
По планам инициаторов, канал должен был соединить Карибское море, то есть Атлантику, с Тихим океаном, создать новый торговый маршрут и, естественно, озолотить участников проекта - собственно Никарагуа и акционеров Гонконгской группы по развитию канала Никарагуа (HKND), частной фирмы, принадлежавшей Ван Цзимину.
13 июня 2013 года депутаты Национального собрания Никарагуа почти единогласно - при всего четырех воздержавшихся - проголосовали за то, что каналу быть, сначала как концессии, а после страна станет мажоритарным акционером. Местных парламентариев особо впечатлила подготовленная HKND презентация, с красочными картинками и потрясающей красоты видеорядом, согласно которой, во-первых, в 2020-х годах рост мировой морской торговли приведет к заторам и задержкам у конкурента - Панамского канал. А во-вторых, к 2030 году объем торговли, который сможет обслуживать Никарагуанский канал, увеличится аж на 240%, принеся в казну страны просто баснословные деньги и создаст четверть миллиона рабочих мест.
Тогда же Ван Цзимин объявил на пресс-конференции, что уже нашел глобальных инвесторов для этого проекта, стоимостью 40 миллиардов долларов, а спустя несколько месяцев президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что строительство канала начнется в декабре 2014 года, а завершится в 2019 году.
Интересно, что из стратегических соображений в проекте выразили готовность поучаствовать Иран и Венесуэла, кроме того, обсуждалось и участие Москвы. А вот Пекин даже обсуждать данную тему категорически отказывался. Такое впечатление, что там прекрасно знали «ху из мистер Ван Цзимин» и никаких иллюзий в отношении альтернативы Панамскому каналу не питали.
И как в воду глядели. В 2015 году у Ван Цзимина начались финансовые трудности, делавшие его участие в проекте невозможным. Он и «Гонконгская группа по развитию канала Никарагуа» еще, правда, пытались «пускать пузыри», активно пиарились и интриговали прессу - но серьезным людям стало ясно, что на проекте можно поставить крест. А в апреле 2018 года HKND окончательно закрыла все свои офисы, что характерно - не оставив ни адресов для передачи корреспонденции, ни телефонных номеров для связи.
Итог - ничего кроме политических и финансовых убытков, правда - не слишком-то серьезные суммы были потрачены, даже по никарагуанским меркам. Очередной мегапроект оказался пузырем, трестом, который лопнул. А сколько таких еще гуляет по миру…