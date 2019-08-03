Шэн Сию, специально для haqqin.az 01:24

Прошло ровно семь лет с того дня, как президент Никарагуа и китайский миллиардер Ван Цзин объявили о начале работ по строительству Никарагуанского канала, который должен был стать альтернативой каналу Панамскому. По планам инициаторов, канал должен был соединить Карибское море, то есть Атлантику, с Тихим океаном, создать новый торговый маршрут и, естественно, озолотить участников проекта - собственно Никарагуа и акционеров Гонконгской группы по развитию канала Никарагуа (HKND), частной фирмы, принадлежавшей Ван Цзимину.

13 июня 2013 года депутаты Национального собрания Никарагуа почти единогласно - при всего четырех воздержавшихся - проголосовали за то, что каналу быть, сначала как концессии, а после страна станет мажоритарным акционером. Местных парламентариев особо впечатлила подготовленная HKND презентация, с красочными картинками и потрясающей красоты видеорядом, согласно которой, во-первых, в 2020-х годах рост мировой морской торговли приведет к заторам и задержкам у конкурента - Панамского канал. А во-вторых, к 2030 году объем торговли, который сможет обслуживать Никарагуанский канал, увеличится аж на 240%, принеся в казну страны просто баснословные деньги и создаст четверть миллиона рабочих мест. Тогда же Ван Цзимин объявил на пресс-конференции, что уже нашел глобальных инвесторов для этого проекта, стоимостью 40 миллиардов долларов, а спустя несколько месяцев президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что строительство канала начнется в декабре 2014 года, а завершится в 2019 году.