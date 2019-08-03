Пашинян: «Наша страна в состоянии паралича»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира в Facebook рассказал о секретном документе времен экс-президента Сержа Саргсяна, с которым ознакомился еще несколько месяцев назад, однако решил вникнуть в его детали во время отпуска, пишет Sputnik Армения.

Название документа армянский премьер не стал озвучивать в силу его «крайне высокой секретности».

«Важность документа в том, что он дает нам целостное представление о реальном положении дел в стране. Решить все накопленные проблемы в течение года невозможно», — сказал Пашинян, отметив, что после прочтения документа вывод следующий: Армения находится в состоянии институционального паралича, если не сказать - полного провала.

«Это было написано в последние годы правления Сержа Саргсяна, и авторам этого документа потребовалось изрядное мужество для таких оценок», — отметил премьер Армении.