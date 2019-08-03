Госдеп о новой военной операции Турции в Сирии

"Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ. Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом", - сказала она, отметив, что США "продолжают интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности".

Ранее в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия проведет операцию в Сирии, восточнее Евфрата. По его словам, турецкая сторона оповестила об этом Россию и США. О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.