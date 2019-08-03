Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 02:07

Факт смерти Хамзы бен Ладена в результате спецоперации американской разведки уже не вызывает сомнений. «Кто он, а главное, кем он мог стать для аль-Каеды? Сумеет ли эта организация без него вернуть свое былое влияние?» - вот вопросы, которые задают сейчас во всем мире сотни наблюдателей и аналитиков.

В один из промозглых дней в начале ноября 2000 года где-то в районе афганского Джелалабада высокий и чуть сутуловатый мужчина в теплой камуфляжной куртке прощался с тремя подростками. Каждому из них он подарил четки, каждого из них он просил хранить веру в своем сердце. Две группы сопровождающих стояли поодаль, сжимая автоматы и цепко оглядывая окрестности. Прощание было недолгим. В сопровождении группы вооруженных людей подростки, едва сдерживая слезы, пошли в одну сторону, а мужчина еще несколько минут смотрел им вслед, пока они не скрылись за холмом. «Возвращаемся», - коротко бросил он, его охрана привычно и профессионально замкнула вокруг него «коробочку, и группа двинулась назад - по привычному маршруту, к пещерам Тора-Бора. «Нам было очень горько в тот день, отец», - напишет спустя несколько лет один из этих подростков человеку, провожавшему их в тот день. «Из нас как будто вынули печень». Мальчика звали Хамзой, а имя его отца было уже известно всему миру - Усама бин Ладен. Прошло немногим больше месяца после трагедии 9/11, уничтожения «башен-близнецов» в Нью-Йорке. Вашингтон уже готовился войти в Афганистан, пока еще контролируемый талибами, близилась большая война, и бен Ладен-старший сделал то, что на его месте сделал бы любой любящий муж и отец - отправил семью в безопасное место.

Трое его сыновей ушли тогда вместе, но жизнь определила им совершенно разные пути. Старший, Бакр, решительно порвет все связи с отцом, сменит имя, документы, сменит место жительства и канет в безвестность. Халид погибнет, когда американский спецназ под покровом ночи придет за его отцом в пакистанский Абботабад. По одной из версий он с автоматом в руках закроет отца от ворвавшихся в комнату спецназеров, но те успеют выстрелить первыми. Дальнейшая же жизнь Хамзы еще долго останется сплетением мифов, легенд, версий - поскольку точно проследить его путь с 2001 по 2015 годы достаточно трудно. Мытарства в Иране, постоянная боязнь того, что выследят и арестуют. Хотя - иранская разведка знала о них с самого начала. И в 2003 году, когда они попытались покинуть Исламскую республику, их задержали. После чего были долгие семь лет пребывания на секретных объектах в пригородах Тегерана. Где-то режим для «поднадзорных» и условия их быта были похуже, где-то - получше. В любом случае, в эти годы он женился на дочери одного из своих наставников, заслуженного полевого командира «Аль-Каиды» Абу Мухаммеда аль-Масри. Которая родила ему сына и дочь, получивших, соответственно, имена дедушки и бабушки - Усама и Хайрия. И вот интересная деталь - в письме отцу Хамза по этому поводу написал: «Бог создал [моих детей], чтобы служить вам». Он действительно тосковал по отцу, видя в нем свой идеал «воина и полководца Ислама». «Сколько раз из глубины моего сердца я хотел быть в те годы рядом с вами», - напишет он ему уже после освобождения. - «Я помню каждую вашу улыбку, каждое слово, которое вы мне говорили, каждый взгляд, который вы обращали на меня».

За эти же семь лет под чутким надзором матери - удивительной, волевой и высокообразованной Хайрии, в девичестве Сабар, жизненный путь которой достоин отдельного описания - Хамза глубоко изучил Коран, исламское право и хадисы. Но главным его желанием было встать рядом с отцом, вместе с ним вести «священную войну». «Легионы моджахедов пришли к вам, а я к ним не присоединился», - писал он Усаме с горечью. Но отец видел его судьбу иной, чем война за идеалы аль-Каеды с автоматом в руках. В 2010 году в плен к одному из пакистанских пуштунских племен попал иранский дипломат. И очень непростой. Носитель информации такой степени важности, что иранцы тут же через сеть Хаккани организовали его обмен на семью бен Ладена. В августе 2010 года иранский плен для Хамзы, его матери, жены, детей и группы активистов аль-Каеды, все эти годы бывшие с ними вместе, были освобождены и доставлены в Вазиристан. Именно тогда, в Вазиристане, стало ясно, что своего любимого сына Усама бен Ладен видит воином, но только особой - информационной войны. Хамза, 10-летним мальчиком декламировавший талибам нашиды и стихи об их храбрости, должен был стать «рупором джихада» и лицом «молодой аль-Каеды», привлекательной для его ровесников и способной говорить с поколением «Z» на понятном для них языке. Это не устраивало Хамзу, они даже поссорились с отцом - и Усама бен Ладен, цель №1 для одних и предмет поклонения для других, вынужден был пойти на компромисс. Хамза должен был продолжать работать на идеологическом фронте, но ему разрешалось пройти боевую подготовку на уровне бойца элитного отряда аль-Каеды. А потом был Аббатабад, где Хамза потерял и отца, и брата - после чего потерялся сам. До августа 2015 года, когда по распоряжению преемника Усамы бен Ладена, Аймана аз-Завахири максимально широко было распространено очередное аудиобращение к сторонникам аль-Каеды. В котором аз-Завахири только озвучивал приветствие - дальше был только Хамза. Для «затравки» прочитавший пьесу «Усама», а затем зачитавший и собственное обращение. Стандартный набор: приветствовал «мученичество» своего отца и своего брата Халида; похвалил лидеров «Аль-Каиды» в Сирии, Йемене и Северной Африке; высоко оценил теракт на Бостонском марафоне; призвал джихадистов «перенести поле битвы из Кабула, Багдада и Газы в Вашингтон, Лондон, Париж и Тель-Авив». Но вполне достаточный для того, чтобы спустя еще пару таких обращений, Госдепартамент США внес его в Особый список международных террористов. Появление Хамзы на публике именно в 2015-м было далеко не случайным. Аль-Каеда по привлекательности явно проигрывала находившемуся в это время на пике Исламскому государству. Именно аль-Багдади давали клятву верности сотни молодых людей со всего мира, именно в «Халифате» аккумулировались основные финансовые потоки «глобального джихада», именно под флагом ИГ на исконных территориях присутствия аль-Каеды начали собирать налоги отряды, называвшие себя «посланниками халифа аль-Багдади». Еще немного, пара-тройка лет, и у аз-Завахири остались бы только фанатично преданные аль-Каеде старики, которые смаковали бы его тягучие полуторачасовые послания, а потом еще полтора года обсуждали бы каждую буковку в них. Боевой дух уходил - вместо него ощутимо повеяло нафталином. Хамза - в ореоле своего отца, с глубокими познаниями, позволявшими предлагать любую выгодную трактовку тех или иных хадисов, молодой и полный идей - был тем козырем, который можно было с большой выгодой разыграть.

Но реализовать потенциал, вырасти в идеологического лидера организации, заряжающего молодежь гремучей и ядовитой смесью - ему не дали. Американцы, сами большие профессионалы информационно-психологических войн, своевременно поняли всю опасность возвышения Хамзы бен Ладена, опасность той идейно-философской бомбы, которую он готов был взорвать. И их разведка оказалась быстрее, их агентура в окружении бен Ладена-младшего вывела ударные беспилотники на нужное место точно и качественно. Означает ли его смерть продолжение кризиса аль-Каеды? Да ни разу. Как ни крути, но, конечно, был бен Ладеном, но не тем. Как говорится, «и труба пониже, и дым пожиже». При всем внимании к его фигуре - Хамза был, и это мы должны отчетливо понимать, не единственным, а лишь одним из козырей, которые приготовил аз-Завахири для нового этапа деятельности аль-Каеды.