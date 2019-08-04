Нефть возобновила падение: Brent - $61

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в понедельник возобновили падение после роста в последний рабочий день прошлой недели.

Заявления президента США Дональда Трампа о возможности дальнейшего увеличения импортных пошлин в отношении продукции из Китая перевесили опасения перебоев с поставками нефти после того, как Иран 31 июля задержал очередной танкер в Ормузском проливе.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подешевели на $0,72 (на 1,16%) - до $61,17 за баррель. В пятницу их цена поднялась на $1,39 (на 2,3%), составив на закрытие $61,89 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,63 (на 1,13%) - до $55,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,71 (на 3,17%) и завершила день на отметке $55,66 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 2,5%, WTI - на 1%.