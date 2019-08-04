«Считаю, что до конца года мы будем идти по этому пути. Сейчас трудно дать прогноз, но считаю, что сверх плана ожидается примерно 700-800 млн манатов», сказал глава государства.

В ходе совещания, связанного с социально-экономической сферой, президент Ильхам Алиев озвучил цифру, связанную с бюджетными поступлениями. Так, по линии Министерства налогов и Таможенного комитета в госбюджет за прошедшее полугодие поступили средства в размере более 440 млн манатов сверх заложенного в бюджет показателя.

По его мнению, в основе этих результатов лежат три главных фактора. Это, в первую очередь, налоговая политика, администрирование и реформы, осуществляемые под руководством главы государства. Важное значение имеет и тесное взаимодействие, совместная работа с соответствующими структурами единой командой, обмен информацией. Кроме того, успехи были бы невозможны без изменения самой природы отношений с налогоплательщиками и, конечно же, без борьбы с теневой экономикой, в том числе вывода из тени оборота и рабочих мест.

Что же по этому поводу может сказать министр налогов Микаил Джаббаров, непосредственно отвечающий за сбор налогов и бюджетные поступления. По его словам, за шесть месяцев Минналогов обеспечило текущие поступления в сводный бюджет, который составил 4,954 млрд манатов. Из них 3,633 млрд манатов – налоговые и государственные пошлины, а 1,321 млрд манатов – взносы на обязательное социальное страхование и страхование от безработицы. Фактически поставленные перед министерством задачи выполнены соответственно на 108,8% по налогам, 112,5% и 116% – по обязательному социальному страхованию и страхованию от безработицы. Государственный таможенный комитет также добился исполнения полугодового прогноза на 108%. Министр выражает уверенность в том, что эти темпы будут сохранены.

При этом министр решил привлечь внимание к определенным тенденциям, представляющим особый интерес. В частности, доля ненефтяного сектора в налоговых поступлениях достигла 70,1%. Это значительно больше по сравнению с 65,8% в 2018 году. В целом же, темпы роста поступлений по ненефтяному сектору составили 14,3%, что превышает темпы роста соответствующего сектора экономики. В результате Миналогов уже исполнило 51,1% годового прогноза. Кроме того, в самой ненефтяной сфере очень высока доля частного сектора. А конкретно частный сектор обеспечил 77% налоговых поступлений всего ненефтяного сектора. Цифры впечатляют, а ведь налоговые реформы только начинаются.

Конечно, рост доли ненефтяного сектора в налоговых поступлениях – факт отрадный. Но реформы эти привели и к другому итогу, о котором нельзя не говорить. Так, в результате налоговых реформ отмечен значительный рост количества трудовых договоров. Всего за 6 месяцев зарегистрированы 101 тыс. новых трудовых договоров, в том числе 77 тыс. в частном ненефтяном секторе. А это уже непосредственный результат осуществленной по указанию главы государства реформы по налоговой льготе.

Кстати, только в результате налоговых льгот в распоряжении граждан Азербайджана за полгода остались средства, исчисляемые кругленькой суммой - 150 млн манатов. Представьте себе, в прежние годы эта сумма выплачивалась нами в виде налогов. И этот процесс продолжается. Уже можно уверенно сказать, что в июле этот процесс продолжался такими же темпами. Наблюдается рост количества активных объектов – 14%, а рост в числе плательщиков налога на добавленную стоимость составляет 40%. Значит ожидания главы государства по бюджетным поступлениям сверх плана на сумму 700-800 млн манатов вполне реальны.

И это все происходит на фоне сокращения мер налогового контроля. Так, количество выездных налоговых проверок сократилось по сравнению с 2018 годом в 2,7 раза, а в сравнении с 2017 годом - в 6 раз. Отрадно отметить, что Минналогов старается отслеживать частный сектор под влиянием экономики, налоговой политики и администрирования в целом. И если ранее частный сектор просто страдал от растущих проверок и завышенных сборов Минналогов, то сегодня сокращение мер налогового контроля приводит не только к дополнительным поступлениям в госбюджет, но и повышению доходности частных предпринимателей.

В течение года остаточные суммы на счетах частного сектора в банковской системе в азербайджанских манатах увеличились на 49%, а с начала текущего года – на 20%. То есть темпы роста сохраняются. Что дает основание считать, что это - показатель перехода бизнеса от наличных расчетов к безналичным операциям и роста доверия к экономике страны.