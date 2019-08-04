Хуситы атаковали аэропорты саудовских городов

Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорты саудовских городов Абха и Наджран, передает ТАСС.

Отмечается, что атаке также подверглась авиабаза Короля Халида на юго-западе Саудовской Аравии. Целью атак были различные военные объекты, в том числе беспилотники. Телеканал также утверждает, что в результате нападения была нарушена работа аэропортов.

Как информирует агентство Reuters, в Саудовской Аравии факт атаки пока не подтверждают.