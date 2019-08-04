России пророчат рецессию

Эксперты Института экономики роста им. Столыпина не исключают, что уже в текущем году российская экономика может погрузиться в техническую рецессию (экономический спад два квартала подряд).

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития», — цитирует РБК обзор экспертов.

При этом доцент РАНХиГС Олег Филиппов полагает, что рецессия в России уже началась. По его словам, «это полугодие — по ряду отраслей это четко видно — самое худшее с кризиса 1998 года».

Ранее Росстат оценивал рост ВВП по итогам I квартала 2019 года в 0,5% в годовом сопоставлении. Однако, указывают эксперты, такая динамика была обусловлена исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, в то время как анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства свидетельствует о снижении экономической активности.