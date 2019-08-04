Подключайтесь к роуминговому пакету Nar и наслаждайтесь поездкой!

Учитывая пожелания своих абонентов, Nar предлагает четыре различных роуминговых пакета. Таким образом, пакет «Роуминг 9» предлагает 500 МБ интернета, пакет «Роуминг 15» предлагает 500 МБ интернета и 50 минут для звонков, пакет «Роуминг 18» обеспечивает 1 ГБ интернета, а пакет «Роуминг 28» - 1 ГБ интернета и 100 минут для звонков. Текстовые сообщения «WhatsApp» бесплатны в пакетах «Роуминг 18» и «Роуминг 28», то есть трафик не будет вычитаться из вашего интернет-пакета.

Отметим, что услуги роуминга используются абонентами Nar в основном в соседней Турции, Грузии, России, также в Объединенных Арабских Эмиратах и Украине.

Наберите *777#20#YES, чтобы проверить баланс интернета и минут используемого пакета. Срок использования пакетов «Роуминг 9» и «Роуминг 15» составляет 5 дней, в то время как срок использования пакетов «Роуминг 18» и «Роуминг 28» составляет 15 дней.

Более подробную информацию о роуминговых пакетах можно получить на nar.az, или отправив «R» на номер 777.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети 4G. Сегодня Nar предоставляет более 2.3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества благодаря обширной сети, состоящей из более 7800 базовых станций и охватывающей 97,5% территории страны (за исключением оккупированных территорий).