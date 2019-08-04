Азербайджанские врачи вернули к жизни двухмесячного младенца
Успешно прошла сложная операция над младенцем, поступившим в Республиканский Лечебно-Диагностический Центр (РЛДЦ) с диагнозом уросепсиса. Операцию провели в отделении «Почечные болезни и трансплантология» под руководством виртуозного хирурга в области урологии и трансплантологии Рашада Шолана.
«Уросепсис — это воспаление мочевыводящих путей, усугубленное отсутствием эффективной терапии. Из-за того, что эта болезнь представляет собой большую опасность для жизни человека, необходимо раннее вмешательство и лечение. В противном случае это может привести к тяжелом сепсису, к септическому шоку, к полиорганной недостаточности, и даже к смерти. Семья двухмесячного младенца, обратившаяся к нам за помощью, была крайне угнетенной и подавленной из-за безнадежности положения. После срочных реанимационных мероприятий и интенсивной терапии мы провели сложную операцию по реконструкции мочевыводящих путей. Младенец был спасен», - дал информацию заведующий отделением, уролог-хирург, трансплантолог, доктор философии по медицине Рашад Шолан.