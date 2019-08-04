Бакинское транспортное агентство предупреждает водителей...
В связи с наблюдаемым в столице сильным ветром Бакинское транспортное агентство обратилось к участникам дорожного движения.
«В связи с ветреной погодой, которая, согласно прогнозу синоптиков, продолжится до 8 августа, призываем участников движения к большей внимательности и осторожности. Просим пассажиров быть внимательными при ожидании автобусов на остановках, не выходить на проезжую часть в Центрах обмена транспортом и других местах, садиться и сходить с автобусов только на установленных остановках, переходить дорогу через пешеходные переходы.
Просим водителей строго соблюдать установленный скоростной режим и требования дорожных знаков», - говорится в обращении БТА.