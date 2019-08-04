На оказавшихся в распоряжении редакции haqqin.az видеокадрах видно, как сотрудники полиции, часть из которых была без средств спецзащиты, самоотверженно бросаются в эпицентр пожара и выносят из огня пострадавших.

Сотрудники полиции активно участвовали в тушении пожара в торговом центре «Садарак» и спасали людей из горящих складов.

По счастливой случайности удалось избежать жертв. В скорую помощь в общей сложности обратились 16 человек, из которых только один был сотрудником центра. Остальные пострадавшие – сотрудники МЧС и МВД.

Все они отравились дымом. На виде видно, как сотрудники полиции выносят на руках пострадавших коллег, которые находятся без сознания.

Это не первый случай, когда при чрезвычайной ситуации азербайджанские полицейские проявляют героизм и спасают людей. Так было и во время пожара в Бинагадинском районе, когда горел торговый центр «Диглас» и т.д.

Благодаря этому, жители Баку и всей страны знают, что если они попадут в беду, то первыми к ним на помощь придут полицейские, образ которых ассоциируется с героизмом и самоотверженностью.