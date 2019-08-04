Всеобщая забастовка парализовала Гонконг
В Гонконге началась всеобщая забастовка. В городе парализовано транспортное сообщение, отменены сотни авиарейсов. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила на встрече с журналистами, что в городе складывается опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу "одна страна - две системы" и национальному суверенитету, пишет NEWSru.co.il.
В связи с беспорядками в Гонконге за последний месяц арестованы 420 человек.
В начале лета в Гонконге начались массовые демонстрации против законопроекта, позволяющего по запросу властей КНР передавать в материковый Китай жителей Гонконга. 9 июня на улицы вышли более миллиона человек. В демонстрациях 16 июня приняли участие почти два миллиона жителей – четверть населения Гонконга. В июле Кэрри Лам созвала пресс-конференцию, на которой сообщила, что власти не будут добиваться принятия закона об экстрадиции в материковый Китай. В то же время она отказалась выполнить требование противников законопроекта в полном объеме и объявить об отзыве закона. Лам также заявила, что не намерена уходить в отставку.