Китай ответил Трампу: девальвация юаня

Согласно информации, китайские госкомпании уже прекратили закупку продукции и ждут, как будут продвигаться торговые переговоры. Таким образом Пекин показал готовность к жесткой позиции в споре с Вашингтоном.

Кроме того, на фоне эскалации переговоров между США и Китаем по торговой сделке курс китайского юаня достиг минимума по отношению к американскому доллару за последние 11 лет. В ходе торгов 5 августа курс китайской национальной валюты подешевел на 1,3% - до уровня 7,0292 юаня за доллар. Таким образом он впервые с 2008 года пробил психологически важную отметку в 7 юаней за доллар. Это произошло после того, как Народный банк Китая установил средний обменный курс в размере ¥6,9225 за доллар — самый низкий уровень с декабря прошлого года, пишет РБК.

Эти меры Китай предпринял через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары, которые Вашингтон вводит с 1 сентября. Они связаны с двумя моментами, которые американский лидер критиковал особенно сильно. Первый из них касается того, что Китай, по мнению Трампа, несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам. Второй — власти этой страны не выполнили обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.

Аналитики компании Macquarie Securities считают, что на превышение отметки в 7 юаней за доллар повлиял ряд факторов: эскалация торговой войны, ослабление экономики Китая и готовность Центробанка страны мириться с повышенной волатильностью нацвалюты.