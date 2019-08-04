Индия привела армию в полную боеготовность

На фоне объявленного правительством Индии решения отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир власти страны начали переброску в регион дополнительного контингента из 8 тысяч военнослужащих. Как сообщает телеканал NDTV, военно-транспортные самолеты с утра понедельника доставляют солдат в аэропорт столицы региона город Сринагар.

Телеканал отмечает, что эти военнослужащие усилят 35-тысячную группировку, которая уже развернута в Джамму и Кашмире. При этом, сообщает информагентство ANI, все воинские части в Индии приведены в состояние повышенной боеготовности.

Тем временем полиция Индии взяла под домашний арест лидеров влиятельных в регионе партий. Среди задержанных экс-главный министр штата Мехбуба Муфти (2016-2018 годы), а также лидер оппозиции в региональном парламенте и экс-главный министр штата (2009-2015 годы) Омар Абдулла, сообщает ТАСС.

В ряде регионов Джамму и Кашмира уже начались стихийные выступления против решения властей отменить особый конституционный статус штата.

Правительство Индии объявило в понедельник о решении отменить статью 370 Конституции, которая наделяет штат Джамму и Кашмир особым статусом. Как сообщил министр внутренних дел Индии Амит Шах, Джамму и Кашмир теряет статус штата и становится союзной территорией (имеющей меньше прав, чем штат), от него отделяется историческая область Ладакх, которая также становится союзной территорией.

По Конституции Индии Джамму и Кашмир имеет особую автономию, в этом штате все законы, принятые центральным правительством (за исключением касающихся сфер обороны, внешних связей и некоторых других), должны были проходить одобрение местной ассамблеи. Жители других регионов Индии не имели право покупать в Кашмире землю. Штат имеет собственный флаг, ряд других преимуществ.