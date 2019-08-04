Ускоренными темпами продолжается процесс реконструкции на Азербайджанской ТЭС в Мингячевире, самой большой теплоэлектростанции на Южном Кавказе. Об этом сказал haqqin.az глава центра прессы и общественных связей ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

Приближаются к завершению ремонтные работы на пятом, шестом, седьмом и восьмом энергоблоках, а соответствующие работы, которые предусмотрены на остальных четырех энергоблоках, завершатся к концу года. Параллельно завершены соответствующие мероприятия в трех ячейках 500-киловольтной подстанции, приближаются к завершению работы на четвертой, последней ячейке. В целом, работы на данной подстанции выполнены на 90%.

Заменены все 63 трансформатора тока на 330-киловольтной подстанции, на которой произошла авария в июле прошлого года. В целом, большая часть работ на 330-киловольтной подстанции выполнены. Завершены работы на строящемся для 330-киловольтной подстанции в центре управления, и в настоящее время осуществляется поэтапная переноска защиты, автоматики и управления ремонтированных ЛЭП в новый центр.

Кроме того, завершено обновление бетонного слоя водного канала. Завершается работа по строительству нового моста через Верхне-Карабахский канал для населения, и на днях начнется работа по его асфальтированию. Полностью реконструирован шестиэтажный инженерный корпус Азербайджанской ТЭС. Приближаются к завершению работы на новопостроенном головном центре управления.

Кроме этого, завершены строительные работы на азотно-кислородном, воздушном компрессорном участке, на масляном реагентном хозяйстве, в химическом цеху станции, ведутся последние тесто-наладочные работы. Наряду с этим, ускоренными темпами продолжаются ограждение территории и другие работы. Завершение процесса реконструкции Азербайджанской ТЭС запланировано на первое полугодие следующего года.