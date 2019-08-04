Синоптики: Порывистый ветер стихнет

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем постепенно стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Ночью температура воздуха на Апшероне составит 20-23, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 25-27 градусов тепла.