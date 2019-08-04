Синоптики: Порывистый ветер стихнет
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Порывистый северо-западный ветер днем постепенно стихнет, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха на Апшероне составит 20-23, днем 25-27 градусов тепла, в Баку ночью будет 21-23, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление поднимется с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
На пляжах Апшерона ожидается порывистый северный ветер, который днем постепенно стихнет. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются дожди, местами грозы и град. Скорость западного ветра усилится. Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 17-22 градуса тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6-7 августа на Апшероне на фоне преобладания временами усиливающегося северного ветра ожидается близкий к климатической норме температурный режим, который благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.