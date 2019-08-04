Еще один оппозиционер вышел на свободу

Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, гособвинитель потребовал лишить Азада Гасанова свободы сроком на 1,5 года.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу члена партии «Мусават» Азада Гасанова, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

В свою очередь адвокат Осман Казимов в своем выступлении настаивал на полном оправдании своего подзащитного. Выступая с последним словом, Азад Гасанов не признал свою вину.

Суд приговорил Азада Гасанова к году лишения свободы условно, и он был освобожден в зале суда.

Напомним, что Азад Гасанов был арестован 11 октября прошлого года.