Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабаху» выпал «Аякс»
Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Чемпион Азербайджана «Карабах», если пройдет в 3-м раунде кипрский АПОЭЛ, сыграет в плей-офф с победителем пары ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия).
Первый матч «Карабах» проведет в Баку 20 или 21 августа.
Напомним, что с АПОЭЛ «Карабах» сыграет 6-го и 13-го августа. Первая игра состоится завтра в Никосии.
Помимо пары ПАОК – «Аякс», «Карабаху» в соперники могли достаться победители дуэтов «Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия), «Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания) и «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия).
Таким образом, «Карабах» попал на самого сильного соперника в лице полуфиналиста прошлой Лиги чемпионов амстердамского «Аякса».
Чуть позже начнется жеребьевка ветки чемпионов в Лиге Европы. Если «Карабах» проиграет АПОЭЛ, то отправится в раунд плей-офф Лиги Европы. Там его соперниками могут стать победители пар: «Сутьеска» (Черногория) – «Линфилд» (Северная Ирландия), «Людогорец» (Болгария) – ТНС (Уэльс), «Сараево» (Босния и Герцеговина) – БАТЭ (Беларусь), «Астана» (Казахстан) – «Валлетта» (Мальта), «Слован» (Словакия) – «Дандолк» (Ирландия).