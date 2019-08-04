Держатели карт МБА осуществили сотни безналичных платежей в рамках QayğıCash

Проект QayğıCash реализуется Международным банком Азербайджана с декабря прошлого года с целью поддержания развития в стране безналичных платежей. За несколько месяцев реализации данного проекта держатели карт банка осуществили свыше 30 000 безналичных платежей.

QayğıCash - это услуга cashback, которую банк реализует совместно со своими партнерами. В рамках проекта QayğıCash держатели зарплатных, пенсионных, дебетовых и кредитных карт МБА получают обратно на свой карточный счет от 1% до 40% средств, уплаченных посредством этих платежных карт через POS-терминалы банка за покупки в пунктах торговли и обслуживания, являющихся партнерами банка.

За очень короткое время к сотрудничеству в рамках проекта QayğıCash привлечены сотни коммерческих и сервисных объектов, и их число продолжает расти. С полным списком точек торговли и обслуживания, являющихся партнерами банка в рамках услуги QayğıCash можно ознакомиться здесь: https://www.ibar.az/en/individual/qaygikesh-klubu/

Клиентам банка не нужно проходить специальную регистрацию, чтобы присоединиться к проекту QayğıCash. Все карты МБА автоматически подключаются к услуге. Информацию о возврате средств можно получить при помощи услуги «SMS-Уведомление» или через мобильное приложение IBAm. В настоящее время количество POS-терминалов МБА составляет около 10 тысяч единиц. Банк также предусматривает проведение ряда мероприятий по ускорению расширения сети POS-терминалов и стимулированию безналичных платежей.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 35 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.