Азербайджан увеличил производство золота и серебра

Так, в июле текущего года производство золота достигло рекордных показателей за весь 2019 год. За отчетный период произведено 5 495 унций золота, что превышает план на 23%. В производстве серебра и измельчении руды достигнуты рекордные показатели за весь период деятельности ЗАО AzerGold: производство серебра за данный период составило 10 995 унций, что больше планируемого объема на 41%, в то время как объем измельченной руды составил 130 810 тонн, превышая план на 31%.

Оптимизация операционных работ на Човдарском месторождении, повышение опыта и профессионализма сотрудников, а также применяемые технологические решения со стороны ЗАО AzerGold продолжают приносить положительные результаты.

Наряду с оптимизацией процесса добычи и снижением себестоимости добычи драгоценных металов, с целью привлечения к эксплуатации новых месторождений ЗАО AzerGold успешно продолжает осуществление разведочных работ. Так, в июле текущего года было проведено 7 285 метров буровых работ, до конца года планируется доведение данных показателей до 40 тыс. метров.

Программа разведочных работ предусматривает увеличение наземных и подземных ресурсов Човдарского месторождения, осуществление буровых работ, подтверждение ресурсов по перспективным на золото и серебро участкам Агйохуш, Мерек и Тюлаллар, а также международную оценку ресурсов полиметаллического месторождения Филизчай.

Разведочные работы наравне с повышением прибыльности национальной горнорудной промышленности также нацелены на внесение вклада в социально-экономическое развитие регионов и ненефтяного сектора страны.