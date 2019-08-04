В Грузии рассказали о росте экспорта вина в Россию
Экспорт грузинского вина в Россию вырос на 2% по сравнению с прошлогодними показателями, заявили в Национальном агентстве вина республики.
Согласно сообщению агентства, с января по июль 2019 года грузинские виноделы экспортировали в Россию более 29 млн бутылок вина, передает ТАСС.
Таким образом, РФ заняла первое место в списке крупнейших импортеров грузинского вина, далее следуют Украина и Китай.
Наибольшая интенсификация поставок отмечается в США – с января по июль было экспортировано около 400 тыс бутылок вина, что на 60% превышает показатели прошлого года.