Невероятные усилия и героизм МЧС в горящем "Садараке" фото, видео
Распространение огня во время пожара в торговом центре «Садарак» удалось предотвратить лишь благодаря своевременной и слаженной работе Государственной противопожарной службы МЧС. Самоотверженная работа пожарных спасла тысячи квадратных метров помещений.
Как сообщает пресс-служба МЧС, первый сигнал о пожаре в торговом центре поступил на горячую линию «112» в 16:29. Спустя несколько минут на тушение пожара уже ехали 25 единиц спецтехники 120 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС.
Вместе с пожарниками на борьбу с огнем отправились 7 единиц спецтехники и 43 человека личного состава Спасательной службы особого риска МЧС.
Невероятными усилиями и проявленным личным героизмом сотрудников МЧС удалось локализовать пожар к 19:43 и не допустить распространение огня. В 23:30 пожар уже был полностью потушен. Сообщается, что на складе различного назначения общей площадью 1600 квадратных метров сгорели горючие конструкции. Также сгорели товары на площади 900 квадратных метров. Остальная часть склада и смежные помещения были защищены от огня.
В ходе пожара продуктами горения отравились 26 человек, 16 из которых являются сотрудниками МЧС. 17 пострадавших (12 сотрудников МЧС, 4 полицейских и один медработник) были доставлены в Республиканский центр токсикологии, откуда были выписаны после оказания медицинской помощи. Еще 9 человек помощь была оказана на территории торгового центра.