Распространение огня во время пожара в торговом центре «Садарак» удалось предотвратить лишь благодаря своевременной и слаженной работе Государственной противопожарной службы МЧС. Самоотверженная работа пожарных спасла тысячи квадратных метров помещений.

Как сообщает пресс-служба МЧС, первый сигнал о пожаре в торговом центре поступил на горячую линию «112» в 16:29. Спустя несколько минут на тушение пожара уже ехали 25 единиц спецтехники 120 человек личного состава Государственной противопожарной службы МЧС.

Вместе с пожарниками на борьбу с огнем отправились 7 единиц спецтехники и 43 человека личного состава Спасательной службы особого риска МЧС.