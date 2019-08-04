Турции подобрали альтернативы американским F-35

Турция вместо американского истребителя пятого поколения F-35 Lightning II может приобрести российский Су-57, китайский J-31 или создаваемый европейский NGF (Next Generation Fighter), пишет официальный сайт телеканала «Звезда».

Авторы еженедельника полагают, что приобретению истребителей у России и Китая не могут угрожать санкционные ограничения со стороны США, тогда как покупка самолетов у Европы маловероятна.

«Здесь, правда, возможны проблемы — Вашингтон найдет рычаги давления на Францию и Германию с тем, чтобы не допустить Турцию к новейшим технологиям», — отмечается в материале.