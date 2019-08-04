На юге Дагестана десятки населенных пунктов остались без света
Почти 40 населенных пунктов остались без электроэнергии на юге Дагестана, сообщает пресс-служба регионального ГУМЧС РФ, передает РИА Новости.
"Аварийное отключение энергоснабжения в 14 населенных пунктах Дербентского, четырех населенных пунктах Табасаранского, 11 - Левашинского, пяти -Сулейман-Стальского, трех - Каякентского районов и частично в городе Дербенте", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, во всех районах работают бригады электриков.
Причины отключений и число людей, оставшихся без света, пока не называются.