Заур Расулзаде, отдел политики 15:31

После официального отказа Вашингтона от дальнейших поставок Турции самолетов F-35, президент Турции Эрдоган заявил, что «пусть США не обижаются», но будет найдена замена этим американским истребителям.

А западные военные эксперты считают, что замена F-35, в принципе, уже найдена - Россия готова продавать Анкаре свои Су-35С. А ведь именно эти самолеты, а не Су-57, журнал The National Interest называет самыми опасными в арсенале российских ВС. Причем Турция может не только приобрести эти машины, но и начать конструировать собственный самолет пятого поколения TF-X, макет которого Turkish Aerospace Industries уже представила на авиасалоне в Ле-Бурже. Надо сказать, что и некоторые другие страны-члены НАТО закупают вооружения у России. Политолог Ника Читадзе отмечает, что Болгария, Греция и Словакия – эти три члена НАТО - также имеют на вооружении российские системы ПВО. А Греция уже подписала с Россией соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и другого оружия.

Однако именно приобретение Турцией российских ракетных систем вызвало такое возмущение в альянсе и США. По мнению того же Читадзе, покупка Анкарой российского вооружения стало причиной особого скандала потому, что, в отличие от других стран НАТО, имеющих российское оружие, Турция старается действовать самостоятельно. Одна из главных проблем состоит в том, что, в отличие от тех же Болгарии и Словакии, Анкара непосредственно в рамках НАТО хочет проводить сравнительно независимую политику, и эта независимость в значительной степени подразумевает развитие сотрудничества с Россией в военно-политической и военно-технической сферах. «С начала XXI столетия Россия и Турция разрабатывают новые принципы безопасности и военно-политического сотрудничества в регионе Черного моря, которые предполагают взаимодействие шести стран Черноморского бассейна в вопросах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и пиратством. В реальности главными игроками являются Россия и Турция, а Грузия фактически не участвует в этой программе. Целью программы является сбалансирование интересов НАТО и его влияния в Черноморском регионе… Турция рассматривает Черное море как сферу своего влияния, как закрытое море. Анкара ссылается на конвенцию Монтрё 1936 года, согласно которой Турция имеет право не пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного в Черное море, а сами корабли имеют право находиться в черноморской акватории в течение только 21 дня. То есть в рамках НАТО Турция проводит свою особую политику. К тому же, новые инициативы Турции, России и Ирана имеют антизападное содержание», - утверждает Читадзе.