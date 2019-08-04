Турция полностью разворачивается к России экспертные оценки
После официального отказа Вашингтона от дальнейших поставок Турции самолетов F-35, президент Турции Эрдоган заявил, что «пусть США не обижаются», но будет найдена замена этим американским истребителям.
А западные военные эксперты считают, что замена F-35, в принципе, уже найдена - Россия готова продавать Анкаре свои Су-35С. А ведь именно эти самолеты, а не Су-57, журнал The National Interest называет самыми опасными в арсенале российских ВС. Причем Турция может не только приобрести эти машины, но и начать конструировать собственный самолет пятого поколения TF-X, макет которого Turkish Aerospace Industries уже представила на авиасалоне в Ле-Бурже.
Надо сказать, что и некоторые другие страны-члены НАТО закупают вооружения у России. Политолог Ника Читадзе отмечает, что Болгария, Греция и Словакия – эти три члена НАТО - также имеют на вооружении российские системы ПВО. А Греция уже подписала с Россией соглашение о покупке зенитно-ракетных комплексов «Тор-М1» и другого оружия.
Однако именно приобретение Турцией российских ракетных систем вызвало такое возмущение в альянсе и США. По мнению того же Читадзе, покупка Анкарой российского вооружения стало причиной особого скандала потому, что, в отличие от других стран НАТО, имеющих российское оружие, Турция старается действовать самостоятельно. Одна из главных проблем состоит в том, что, в отличие от тех же Болгарии и Словакии, Анкара непосредственно в рамках НАТО хочет проводить сравнительно независимую политику, и эта независимость в значительной степени подразумевает развитие сотрудничества с Россией в военно-политической и военно-технической сферах.
«С начала XXI столетия Россия и Турция разрабатывают новые принципы безопасности и военно-политического сотрудничества в регионе Черного моря, которые предполагают взаимодействие шести стран Черноморского бассейна в вопросах борьбы с терроризмом, организованной преступностью и пиратством. В реальности главными игроками являются Россия и Турция, а Грузия фактически не участвует в этой программе. Целью программы является сбалансирование интересов НАТО и его влияния в Черноморском регионе… Турция рассматривает Черное море как сферу своего влияния, как закрытое море. Анкара ссылается на конвенцию Монтрё 1936 года, согласно которой Турция имеет право не пропускать военные корабли через проливы Босфор и Дарданеллы из Средиземного в Черное море, а сами корабли имеют право находиться в черноморской акватории в течение только 21 дня. То есть в рамках НАТО Турция проводит свою особую политику. К тому же, новые инициативы Турции, России и Ирана имеют антизападное содержание», - утверждает Читадзе.
Между тем Госдепартамент США в прошлом году запустил программу, известную как Европейская программа стимулирования рекапитализации ERIP, суть которой сводится к выделению средств странам Восточной Европы, чтобы они в итоге отказались от оружия, произведенного в России, а также от поставок комплектующих и запасных частей, включая разрыв договоров о гарантийном обслуживании.
Как предполагается, этот проект нацелен на Албанию, Боснию, Хорватию, Грецию, Северную Македонию и Словакию. Словакия – не единственная страна НАТО, располагающая оружием и боевой техникой российского или еще советского производства. Болгария в конце 2017 года заключила с Россией контракт на техническое обслуживание своих МиГов на сумму 49 миллионов долларов. Это произошло после того, как некоторые болгарские пилоты отказались подниматься в воздух, жалуясь на то, что их самолеты крайне изношены и летать на них опасно.
А вот ВВС Чехии несколько лет назад отказались от МиГов, заменив их шведскими JAS 39 Gripen, хотя две чешские вертолетные эскадрильи продолжают летать на Ми-17 и Ми-24 «Это создает вечные проблемы. Запчастей все время не хватает. Шведские самолеты на вооружении и у летчиков Венгрии, а вот вертолетный парк там, как и в Чехии, во многом российского производства. На вооружении польских ВВС состоят Ми-8, их 12 штук (не считая находящихся на консервации). Что касается боевых самолетов, то, по данным справочного издания World Air Forces за прошлый год, российские машины в ВВС Польши по-прежнему преобладают над западными: на 30 МиГов-29 и 32 Су-22 приходится 48 F-16. Поляки, правда, активно «дорабатывают» полученное по российской лицензии оружие, создавая собственные модификации. Например, на базе советского переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» они наладили выпуск ПЗРК Piorun.
Как объяснил ситуацию haqqin.az профессор российской Академии военных наук Вадим Козюлин, после разрыва военно-технического сотрудничества стран НАТО с Россией, государства Восточной Европы перестали получать лицензионное обслуживание этой техники. Поэтому теперь ремонтом и обслуживанием самолетов и вертолетов занимаются компании без полной технической документации, что приводит к досрочному отказу техники.
Эксперт прогнозирует, что России теперь будет еще более проблематично найти новых покупателей среди членов НАТО, но Турция просто устроила бунт на корабле.
«Эта страна, один из старейших членов НАТО, решила приобретать оружие у РФ, чем сделала большую рекламу российскому вооружению. Поэтому-то и Вашингтон решил запустить свою программу ERIP, чтобы не допустить покупки странами, входящими в НАТО, российского вооружения», - полагает В.Козюлин.
Несмотря на то, что ERIP находится еще на ранних стадиях реализации, официальные лица в США уверены в ее значительном потенциале. В течение нескольких следующих недель в Госдепе ожидают принятия решения о дальнейшем расширении программы, открывая шлюзы для дальнейшего выделения средств государствам - союзникам США.