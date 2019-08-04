Брат короля Салмана против войны с Ираном

«Я бы выступил против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда (сын короля Салмана), если бы он решил вступить в американо-британский военный альянс, чтобы противостоять Ирану», — передает слова принца Ахмеда арабское издание The New Khalij.

Брат саудовского короля добавил, что для Эр-Рияда важнее принять меры по объединению Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, чем реагировать на планы президента США Дональда Трампа, которые он охарактеризовал как «подталкивание региона на грань войны», пишет EADaily.

Отметим, что 31 июля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран готов к диалогу с Саудовской Аравией, если Эр-Рияд также выразит желание вступить в переговоры.

В последнее время и без того крайне сложные отношения между Исламской Республикой и Саудовской Аравией обострились еще больше. Это произошло вслед за серией инцидентов с танкерами в районе Персидского залива. Эр-Рияд ранее обвинил Тегеран в совершении нападений на торговые суда, в результате которых были повреждены шесть нефтяных танкеров.

«Если Саудовская Аравия готова к диалогу, мы всегда готовы к нему с нашими соседями, — сказал руководитель иранского внешнеполитического ведомства. — Мы никогда не закрывали дверь для диалога с нашими соседями, и мы никогда не будем закрывать дверь для диалога с ними».

Напомним, в 2016 году Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Ираном. Причиной этого стал погром саудовских диппредставительств в иранском Тегеране и Мешхеде после казни в Эр-Рияде лидера саудовских шиитов политика-богослова Нимра ан-Нимра.