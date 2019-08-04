Баку принимает Международную олимпиаду по информатике

Однако право провести столь значимое событие в сфере образования в Баку было получено в сентябре прошлого года, когда IOI проходила в Японии.

В Баку открылась 31-я Международная олимпиада по информатике (IOI), которая проходит в стране впервые. Азербайджан принимает участие в IOI c 1994 года. С тех пор национальная команда представляла страну 24 раза и завоевала 5 медалей – 1 серебряную и 4 бронзовые. В общей сложности, за этот период от Азербайджана в Олимпиаде приняли участие 55 человек.

В этом году Олимпиада продлится в Баку неделю - с 5 по 11 августа. Участие в ней примут более 360 школьников из 88 стран мира. Всего же иностранных гостей ожидается 600 человек. Азербайджанская команда представлена четырьмя школьниками.

Организаторами IOI в Баку выступает Университет ADA, Министерство образования и Министерство транспорта, связи и высоких технологий.

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, который выступает председателем Олимпиады, отметил, что вопросы и задания для участников олимпиады, как это происходит ежегодно, подготовлены специально сформированным для этих целей Международным научным комитетом. Все задания неоднократно просматривались квалифицированными специалистами.

По данным министра, основные этапы соревнований пройдут 6 и 8 августа. Каждый из этапов состоит из 3-4 заданий, которые будут представлены всем участникам на большом экране в режиме онлайн. На выполнение заданий отводится 5 часов. Максимальное количество баллов, которое могут набрать участники, – 300.

Ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, в свою очередь, отметил рост интереса среди молодых людей к факультету высоких технологий, который открылся в вузе в 2013 году и с тех пор активно развивается.

Пожелав удачи всем участникам, ректор выразил надежду увидеть среди победителей представителей азербайджанской команды.

В рамках технической поддержки мероприятия всем участникам Олимпиады будут выделены ноутбуки Acer от ключевого ежегодного спонсора Олимпиады – компании Acer.

Как отметил на пресс-конференции вице-президент компании Acer по Кавказу, Центральной Азии, России и Турции Григорий Низовский, участникам Олимпиады в Баку будет выделено 450 ноутбуков серии Aspire. По завершении мероприятия Acer планирует передать ноутбуки Университету ADA и Министерству образования Азербайджана.

ADA планирует использовать их для оснащения двух новых лабораторий в Школе информационных технологий и инженерии, а Министерство образования – для поддержки пилотного проекта «Цифровые навыки» для обучения информатике в школах страны.