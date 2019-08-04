Победитель «несеяной» пары «Нефтчи» (Азербайджан) – «Бней Йегуда» (Израиль) мог сыграть с одним их сильнейших в этих пяти дуэтах:

«Ройал Антверп» (Бельгия) – «Виктория» (Чехия)

«Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия)

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Айнтрахт» (Германия)

«Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизан» (Сербия) – «Малатьяспор» (Турция).

В результате «Нефтчи», если пройдет команду из Тель-Авива, сыграет в раунде плей-офф с победителем пары «Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина). Первая игра пройдет 22 августа на выезде.

Напомним, что первый матч против «Бней Йегуды» «Нефтчи» проведет 8 августа в Баку. Ответная игра – 15 августа в Тель-Авиве.