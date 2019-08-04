Взрыв в российской воинской части видео; обновлено 16:55
На складе боеприпасов в воинской части в Ачинском районе Красноярского края, где начался пожар и произошли взрывы, находится свыше 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Сейчас на складе идет локализация очага возгорания, заявили в пресс-службе Центрального военного округа. К работам привлечена пожарная бронетехника.
По данным военных, на территории склада произошло возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. Дежурные расчеты принимают меры по недопущению распространения огня.
В радиусе 20 километров от горящего склада, как подтвердили в МЧС, экстренно эвакуируют население. Для эвакуации выделены автобусы. Поступили сведения о двух пострадавших.
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В Красноярском крае РФ на артиллерийском складе воинской части в Ачинском районе произошел взрыв, после которого начался пожар, сообщает ТАСС.
Началась эвакуация населения. На место направлены автобусы для эвакуации, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
«Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв... Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», — подтвердил собеседник агентства.
Источник в экстренных службах сообщил агентству, что на место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности.
О пострадавших пока не сообщается, пишет Интерфакс со ссылкой на информированный источник.