В Баку и Сумгаите два человека пострадали из-за сильного ветра

В Баку рядом с Азербайджанской государственной филармонией ветвь дерева, отломившаяся из-за сильного ветра, тяжело травмировала 20-летнюю девушку.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, девушка на машине скорой помощи была госпитализирована в Клинический медицинский центр. Ее состояние оценивается как среднетяжелое.

Похожий случай произошел и в Сумгаите. На голову десятилетней девочке упала ветвь дерева. Получившая черепно-мозговую травму девочка доставлена в отдел реанимации Сумгаитской городской больницы. Состояние ее оценивается как средней тяжести.