Пашинян приехал в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в оккупированный Карабахский регион Азербайджана по случаю открытия так называемых «Всеармянских летних игр». Сегодня вечером Пашинян выступит на площади «Возрождения» в Ханкенди, чтобы, «глядя в глаза» карабахцев, представить свою политическую повестку и видение будущего «страны».

А перед этим, пишет Sputnik Армения, армянский премьер опубликовал на своей странице в Facebook фотографию — с супругой Анной Акопян и сыном Ашотом, который «проходит» срочную службу в оккупированном Нагорном Карабахе.