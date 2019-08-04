В Польше армяне и чеченцы устроили драку с футбольными фанатами

По данным радиостанции RMF FM, между футбольными фанатами клуба «Краковия» и россиянами произошло столкновение на парковке около одного из торговых центров Кракова.

В польском городе Краков полиция задержала 20 граждан России армянского и чеченского происхождения из-за потасовки с местными футбольными болельщиками.

«По неофициальным данным, среди задержанных выходцы из Армении и Чечни, которые собирались в понедельник встретиться с футбольными хулиганами клуба «Краковия». Конфликт между ними возник из-за бизнеса нелегальной торговли сигаретами», — сообщает польский телеканал TVN24.

По данным телеканала, кавказцы хотели взять под контроль этот бизнес. Отмечается, что при себе у россиян было оружие, а также другие опасные предметы и наркотики.

Как уточнила представитель регионального управления полиции Катарина Цисло, инцидент был разрешен без применения оружия. В настоящее время офицеры проводят обыски в квартирах задержанных. Дело передано в региональную прокуратуру Кракова.