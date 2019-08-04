В Казахстане кастрировали еще одного педофила. А как же в Азербайджане?

В издании напомнили, что этот осужденный уже отбывал наказание за изнасилование в 2003 году. «Тогда он был приговорен к 10 годам лишения свободы. Теперь же это будет и химическая кастрация, которая назначена по результатам судебной экспертизы», - резюмируется в сообщении.

Химическая кастрация представляет собой применение медицинских препаратов, снижающих половое влечение. Как объяснил судья из Шымкента Абинур Карабаев, к такой мере наказания плюс 15-годам лишения свободы был приговорен 39-летний подсудимый, признанный виновным в попытке изнасилования двух несовершеннолетних девочек.

В прошлом году эту меру в связи с преступлениями на сексуальной почве против несовершеннолетних применили к осужденным в Кызылординской и Карагандинской областях Казахстана.

«В столице Южно-Казахстанской области городе Шымкенте впервые подсудимый приговорен к химической кастрации», - сообщило казахстанское издание otyrar.kz . Такое жесткое решение по отношению к педофилу принял городской специализированный суд по делам несовершеннолетних.

Отметим, что среди постсоветских стран закон о химической кастрация принят в России, Эстонии, Украине, Молдове, Казахстане и Кыргызстане. В России он утвержден еще в 2012 году, но допускается лишь с согласия осужденного, «решившего избавиться от пагубного влечения». При этом согласие на кастрацию никак не смягчает наказание в виде длительного тюремного заключения. Однако пока педофилов, пожелавших пройти такую процедуру, не оказалось.

Недавно и украинский парламент принял нормативный акт о принудительной химической кастрации педофилов и создании открытого реестра склонных к подобного рода преступлениям. Однако закон пока не утвержден президентом Украины.

Среди стран дальнего зарубежья впервые химическую кастрацию применили в Великобритании в 60-е годы прошлого века. В США химическую кастрацию применяют в штатах Калифорния, Флорида, Джорджия, Техас, Луизиана, Монтана и некоторых других. Химическая кастрация здесь принудительная. Кроме того, осужденные за сексуальные преступления американцы вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.

Во Франции с 2005 года насильникам дают химические препараты, чтобы снизить число рецидивов преступлений на сексуальной почве. Также педофилов направляют в специализированные учреждения, где им предлагается выбор: или согласиться на химическую кастрацию, или остаться в стенах заведения навечно.

В Германии добровольной кастрации подвергаются до шести насильников в год, что демонстрирует обнадеживающую статистику - если у отпущенных на волю педофилов шанс повторного преступления составляет 84%, то после кастрации — всего 3%. Вообще в Германии педофилу грозит лишение свободы срок до 10 лет. В Польше - срок от трех лет и химическая кастрация. В Бельгии и Дании - принудительная химическая кастрация по решению суда.

В Азербайджане такой закон пока даже не рассматривался, хотя преступления против малолетних на сексуальной почве не такая уж редкость.

Смысл в ужесточении наказания в отношении насильников, несомненно есть, но применение в Азербайджане еще и химической кастрации требует проведения общественных обсуждений и определения эффективности этой меры как способа предотвращения подобных преступлений, высказала свое мнение по этому поводу haqqin.az депутат Милли Меджлиса Эльмира Ахундова.

«Половые преступления вообще, в особенности связанные с детьми, являются тягчайшим злодеянием, которое с ужасом воспринимают в обществе. Я всегда выступала за возобновление применения смертной казни в отношении некоторых преступлений. В азербайджанском законодательстве предусмотрены довольно жесткие меры наказания за такого рода преступления, вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако еще есть вопросы в противоречии химической кастрации с принципами прав человека. Также есть сомнения в эффективности этой меры. Поэтому, прежде чем поднимать этот вопрос на законодательном уровне, следовало бы провести общественные обсуждения», - считает депутат.