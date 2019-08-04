В Идлибе возобновились бои

Сирийская армия возобновила военную операцию против боевиков в провинции Идлиб, заявив, что это необходимо в связи с несоблюдением боевиками установленного ранее режима прекращения огня, передает РИА Новости.

"Армия будет отвечать на любую агрессию, на основании своих конституционных обязанностей по защите сирийского народа и обеспечению его безопасности", - цитирует это заявление сирийское государственное телевидение Ikhbariya.

В пятницу командование ВС Сирии прекратило в одностороннем порядке огонь в северной зоне деэскалации, но, утверждают в Дамаске, перемирие было сорвано боевиками.