Леонид Швец, автор haqqin.az 17:34

О принятом решении отменить 370-ю статью Конституции Индии объявил в парламенте министр внутренних дел Амит Шах. Именно эта статья, действовавшая с 1949 года, предоставляла штату, где сконцентрировано большинство индийских мусульман, право иметь собственную конституцию и право на принятие самостоятельных решений по всем вопросам, за исключением обороны, связи и иностранных дел. Сообщается, что соответствующий указ уже подписан президентом Индии и вступил в силу немедленно.

Территорию штата разделят на две союзные территории Джамму и Кашимир, а также выделят историческую область Ладакх. Сейчас в Индии 29 штатов и семь союзных территорий, которые управляются из центра. Таким образом, лишив Джамму и Кашмир статуса штата, индийские власти закрепят федеральное правление в этой области. Более того, у постоянных жителей штата Джамму и Кашмир были специальные привилегии, позволявшие только им приобретать землю в пределах штата или работать в местных органах власти. Статус штата позволяет территориям быть самостоятельными в вопросах местных выборов и самоуправления. Теперь жители Джамму и Кашмира будут лишены этих возможностей. Решение индийских властей воспринято, как минимум, неоднозначно, а глава Демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти характеризует произошедшее как закат индийской демократии. Отныне Индия будет, по ее словам, оккупационной силой в штате. О своем резком неприятии заявил Пакистан, который считает, что изменение статуса этой территории противоречит резолюциям ООН, где она фигурирует именно в качестве штата.

Изначально проблема Джамму и Кашмира возникла при распаде Британской империи и последующего раздела Индии и Пакистана. В 1947 году махараджа Хари Сингх, правивший этой территорией, отказался входить в новообразованные государства, но мусульмане, мечтавшие о своем государстве, подняли восстание, и тогда Сингх обратился за помощью к Индии. В результате войны большой Кашмир был поделен между Индией и Пакистаном, но именно этот регион в результате стал причиной целого ряда крупных вооруженных конфликтов между этими странами. С конца 90-х Индия стала больше внимания уделять развитию экономики мусульманского штата, и это понемногу увеличивало лояльность местных жителей. Однако деятельность исламских повстанцев, действовавших с территории Пакистана, не уменьшалась, хотя в их рядах большую часть стали составлять пакистанцы и афганцы. Согласно данным, которые были обнародованы на заседании нижней палаты парламента Индии, за последние три года в штат Джамму и Кашмир проникло около 400 боевиков, которые нападают на индийских военных и полицейских. Последнее крупное обострение между двумя ядерными державами произошло в феврале этого года, когда применялась штурмовая авиация и проходили даже воздушные бои между авиационными подразделениями Индии и Пакистана.