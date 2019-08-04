Пакистан и Индия в шаге от войны: упразднена автономия мусульманского штата Джамму и Кашмир наш комментарий
О принятом решении отменить 370-ю статью Конституции Индии объявил в парламенте министр внутренних дел Амит Шах. Именно эта статья, действовавшая с 1949 года, предоставляла штату, где сконцентрировано большинство индийских мусульман, право иметь собственную конституцию и право на принятие самостоятельных решений по всем вопросам, за исключением обороны, связи и иностранных дел. Сообщается, что соответствующий указ уже подписан президентом Индии и вступил в силу немедленно.
Территорию штата разделят на две союзные территории Джамму и Кашимир, а также выделят историческую область Ладакх. Сейчас в Индии 29 штатов и семь союзных территорий, которые управляются из центра. Таким образом, лишив Джамму и Кашмир статуса штата, индийские власти закрепят федеральное правление в этой области. Более того, у постоянных жителей штата Джамму и Кашмир были специальные привилегии, позволявшие только им приобретать землю в пределах штата или работать в местных органах власти. Статус штата позволяет территориям быть самостоятельными в вопросах местных выборов и самоуправления. Теперь жители Джамму и Кашмира будут лишены этих возможностей.
Решение индийских властей воспринято, как минимум, неоднозначно, а глава Демократической партии Джамму и Кашмира Мехбуба Муфти характеризует произошедшее как закат индийской демократии. Отныне Индия будет, по ее словам, оккупационной силой в штате. О своем резком неприятии заявил Пакистан, который считает, что изменение статуса этой территории противоречит резолюциям ООН, где она фигурирует именно в качестве штата.
Изначально проблема Джамму и Кашмира возникла при распаде Британской империи и последующего раздела Индии и Пакистана. В 1947 году махараджа Хари Сингх, правивший этой территорией, отказался входить в новообразованные государства, но мусульмане, мечтавшие о своем государстве, подняли восстание, и тогда Сингх обратился за помощью к Индии. В результате войны большой Кашмир был поделен между Индией и Пакистаном, но именно этот регион в результате стал причиной целого ряда крупных вооруженных конфликтов между этими странами.
С конца 90-х Индия стала больше внимания уделять развитию экономики мусульманского штата, и это понемногу увеличивало лояльность местных жителей. Однако деятельность исламских повстанцев, действовавших с территории Пакистана, не уменьшалась, хотя в их рядах большую часть стали составлять пакистанцы и афганцы. Согласно данным, которые были обнародованы на заседании нижней палаты парламента Индии, за последние три года в штат Джамму и Кашмир проникло около 400 боевиков, которые нападают на индийских военных и полицейских. Последнее крупное обострение между двумя ядерными державами произошло в феврале этого года, когда применялась штурмовая авиация и проходили даже воздушные бои между авиационными подразделениями Индии и Пакистана.
Предполагая обострения в результате изменения статуса штата Джамма и Кашмир, индийские власти увеличили в последнее время свой и без того немалый военный контингент в этом регионе. Улицы индийской столицы Нью-Дели усиленно патрулируются, в метро объявлен высший уровень террористической угрозы, армия приведена в повышенную боевую готовность. Из Джамму и Кашмира попросили уехать находившихся там туристов.
Интернет и сотовая связь в штате отключены, видные политические и общественные деятели находятся под домашним арестом, закрыты учебные заведения. У автомобильных заправок выстроились огромные очереди за горючим, поскольку люди ожидают дальнейших ограничительных мер на неопределенный период.
Очевидно, нынешнее руководство Индии, в котором большой вес имеют националисты, решили таким образом сделать себе подарок ко дню Независимости, который празднуется 15 августа, и лишить мусульманское меньшинство политической самостоятельности. Но, кажется, лишь подлили бензина в старый тлеющий конфликт, усилив козыри на руках сторонников сепаратизма.