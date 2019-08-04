Путин провел экстренное совещание Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел экстренное совещание с членами Совета безопасности России, обсудив на нем односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), рассказали в пресс-службе Кремля, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского государства, США разрушили один из основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями.

Путин отметил, что такой шаг серьезно осложнил ситуацию в мире, подчеркнув при этом, что подобные действия породили фундаментальные риски для всех.

«По нашему мнению, действия США, которые привели к ликвидации Договора о ракетах средней и меньшей дальности, неизбежно повлекут за собой девальвацию, расшатывание всей несущей конструкции глобальной безопасности, включая Договор о стратегических наступательных вооружениях и Договор о нераспространении ядерного оружия», - приводит текст заявления пресс-служба Кремля.