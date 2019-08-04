Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с представителями местной молодежи призвал к увеличению рождаемости, заявив, что это открывает мусульманам путь к росту и процветанию, передает NEWSru.co.il.

"Когда население растет, то и праведников становится больше. Растет потенциал населения", - сказал он, приведя в пример Китай и Индию как государства, где численность населения стала основой для экономического роста.