Хаменеи призвал увеличить рождаемость в Иране "Праведников станет больше"
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с представителями местной молодежи призвал к увеличению рождаемости, заявив, что это открывает мусульманам путь к росту и процветанию, передает NEWSru.co.il.
"Когда население растет, то и праведников становится больше. Растет потенциал населения", - сказал он, приведя в пример Китай и Индию как государства, где численность населения стала основой для экономического роста.
После победы исламской революции в 1979 году ее лидер аятолла Рухолла Хомейни призвал иранцев заводить как можно больше детей, чтобы "в армию ислама влилось 20 миллионов новых бойцов". К середине 80-х годов XX века рост населения составил 3,9% в год. Но через некоторое время, опасаясь, что стремительный рост населения нанесет удар по экономике Ирана, власти взяли курс на ограничение рождаемости. Однако в октябре 2013 года против этого подхода впервые выступил Хаменеи. По его мнению, нынешняя политика соответствует не традиционному исламу, а ценностям западного мира, а Исламская Республика рискует превратиться в страну, населенную пожилыми.
"Иран должен быть страной с населением не 77 миллионов, а вдвое большим", - заявил тогда глава государства.