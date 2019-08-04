Ильхам Алиев соболезнует Дональду Трампу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование президенту США Дональду Трампу в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

«Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и раненых в результате вооруженных атак в штатах Техас, Огайо и Иллинойс. В связи с этими событиями от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, всему американскому народу, желаю раненым скорейшего выздоровления», - говорится в тексте соболезнования.